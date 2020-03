Alitalia:da virus pesante calo,nuova cig

ROMA, 11 MAR - L'impatto del coronavirus sul trasporto aereo sta determinando per Alitalia "già dalla fine del mese scorso una pesante riduzione del numero dei passeggeri trasportati ed il trend delle cancellazioni indica chiaramente che il fenomeno si protrarrà per i prossimi mesi". Per questo la compagnia, si legge in una comunicazione ai sindacati, ha deciso di estendere "con effetto immediato l'applicazione della cigs" in vigore fino al 23 marzo, ampliando le quantità (attualmente 1.020 dipendenti) di altre 400 unità.