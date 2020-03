Borsa: Europa prosegue in rialzo

MILANO, 11 MAR - Le Borse europee proseguono in rialzo dopo il taglio dei tassi della Bank of England e il richiamo all'Ue da parte della presidente della Bce Christine Lagarde. I listini del vecchio continente sono spinti dalle banche mentre si assiste al forte calo delle compagnie aree (-3%). L'euro sul dollaro prosegue in lieve rialzo a 1,1338 a Londra. L'indice stoxx 600 guadagna l'1%. In positivo Parigi (+1,5%), Francoforte (+1,2%), Madrid (+0,9%) e Londra (+0,7%). In calo il comparto dell'energia (-0,7%) con il petrolio che resta su quota 34 dollari.