Borsa: Milano gira in negativo (-0,2%)

MILANO, 11 MAR - La Borsa di Milano gira in calo, in controtendenza con gli altri listini europei. Il Ftse Mib che cede lo 0,2% a 17.834 punti. A Piazza Affari pesa il calo di Atlantia (-4,5%), Moncler (-3,6%) e Cnh (-2,5%). Proseguono in rialzo Ubi (+3,5%) e Terna (+3,3%). Andamento positivo per le banche.