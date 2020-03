Borsa: Europa riduce il rialzo

MILANO, 11 MAR - Le Borse europee riducono il rialzo, dopo le affermazioni di Christine Lagarde sulle misure contro gli effetti dell'emergenza coronavirus. L'indice stoxx 600 cresce dell'1% sostenuto dalle banche (+2%) e dalle utility (+1,5%). In positivo Francoforte e Madrid (+1,5%), Parigi (+1,3%) e Londra (+0,4%). Bene anche Milano (+0,8%) con Tim (+2,8%), dopo il ritorno del dividendo, e le banche. Tra gli istituti di credito si mettono in mostra Ubi (+3,4%), Intesa e Banco Bpm (+2,5%). Riduce il rialzo Mediaset (+0,4%), dopo i conti del 2019. A Piazza Affari in rosso il lusso con Moncler (-2,5%) e Ferragamo (-1,2%), con i timori degli investitori per l'impatto del coronavirus sull'economia globale. In calo anche Stm (-2%) e Atlantia (-1,8%).