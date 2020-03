Coronavirus: Ue, pronti a aiutare Italia

BRUXELLES, 10 MAR - L'Ue è pronta ad aiutare l'Italia. "Ho parlato con il premier Conte, abbiamo discusso della situazione in Italia e di che tipo di sostegno aggiuntivo possiamo dare. Abbiamo deciso di sentirci in videoconferenza nei prossimi giorni per vedere come fornire ulteriore sostegno e che tipo di altre misure", ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, a cui ha fatto eco la la vicepresidente esecutiva della Commissione Ue e commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager. "La situazione in Italia - ha sottolineato - è particolarmente severa, restiamo pronti a lavorare con il Governo italiano su misure aggiuntive per rimediare ai seri problemi dell'economia, in base all' articolo 107.3 del Trattato".