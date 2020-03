Mediaset: rinvio Vivendi, prepara conti

MILANO, 10 MAR - E' stata rinviata, tra le tante, l'udienza tra Mediaset e Vivendi di fronte al Tribunale di Milano per il ricorso dei francesi contro il via libera alla fusione in casa del Biscione con la controllata spagnola e l'avvio di Mfe. C'è stata anche una richiesta in questo senso da parte di Vivendi e l'udienza prevista originariamente per giovedì prossimo è stata aggiornata al 2 aprile. Intanto Mediaset, che in Borsa sia in Italia sia in Spagna cerca di recuperare facendo meglio dei listini generali dopo un periodo di debolezza in parte precedente all'emergenza Coronavirus, sta preparando i conti del 2019, anno nel quale secondo gli analisti il programma di taglio costi dovrebbe essere stato ancora molto efficace. I dati dell'anno scorso sono in fase di approvazione da parte del Cda del gruppo televisivo e verranno rilasciati domani mattina prima dell'avvio della seduta di Borsa. In Piazza Affari il Biscione sale di oltre il 4% a 1,73 euro.