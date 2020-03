Petrolio: Mosca, ipotesi misure con Opec

MOSCA, 10 MAR - La Russia non esclude nuove misure congiunte con l'Opec per stabilizzare il mercato. Lo ha detto il ministro dell'Energia Alexander Novak. Molti mesi serviranno, ha poi sottolineato, perché i prezzi del greggio possano recuperare. Il prossimo incontro fra Russia e Opec è previsto per maggio-giugno. Lo riporta la Tass.