Castelli, in dl stop mutui e tasse

ROMA, 10 MAR - Nel decreto per le misure di sostegno all'economia in approvazione mercoledì ci sarà "una parte fiscale molto importante di sospensione di pagamenti, pagamento di ritenute, contributi". Lo ha detto la viceministra all'Economia Laura Castelli spiegando che in tutta Italia "è tutto sospeso" su mutui e tasse" di privati e famiglie". Anche il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha confermato l'impegno del Governo per "la sospensione dei pagamenti, di mutui, bollette, tributi" in modo da "garantire liquidità" a famiglie e imprese. "Dobbiamo ragionare su tutto territorio nazionale" e "stiamo lavorando", ha puntualizzato, per far valere la sospensione già dalla prossima scadenza fiscale del 16 marzo. Patuanelli ha anche assicurato che si sta ragionando "dell'accesso al credito immediato, insieme a Cdp, Bankitalia ed Abi" e di "misure straordinarie" per il sistema sanitario, cassa integrazione allargandola a tutte le categorie e per le famiglie.