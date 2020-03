Bankitalia,al lavoro con Mef su misure

ROMA, 9 MAR - Banca d'Italia "sta collaborando attivamente con il Mef per la definizione di misure di sostegno alle imprese interessate dagli effetti economici dell'epidemia". E' quanto spiegano fonti di Via Nazionale che ricordano come "moratoria e garanzia pubblica sono due temi importanti di questa azione, che dovrebbe trovare sbocco nel decreto in corso di definizione".