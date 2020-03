Borsa: Europa resta pesante,Milano -3,4%

MILANO, 6 MAR - Piazze europee sempre in profondo rosso con l'indice d'area Stoxx 600 che lascia sul terreno il 3,5% mentre Moody's avverte che salgono i rischi di un recessione globale. La peggiore resta Parigi (-3,5%), con Londra (-3,16%) e Madrid (-3,17%). Limano Francoforte (-2,86%) e Milano (Ftse Mib -3,4% a 20.866 punti). Il petrolio affonda a New York, dove le quotazioni perdono il 6,8% a 42,7 dollari dopo che è saltato l'accordo dell'Opec+ sui tagli alla produzione di greggio per far fronte all'impatto del coronavirus. A Piazza Affari le più vendute restano Prysmian (-6,34%), Atlantia (-5,1%). Quest'ultima sulle notizie di stampa secondo cui Autostrade ha deciso il rinvio dell'approvazione del bilancio e l'interruzione del negoziato tra F2i ed Atlantia per creare una holding in cui fare confluire Aspi. Di contro Nexi sale del 2,1%, Amplifon dell'1,10% e Fineco dell'1,4%. Lo spread tra btp e bund scende a 180 punti base.