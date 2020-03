Fed: analisti, nuovo taglio tassi marzo

NEW YORK, 5 MAR - Sono al 100% le chance di taglio di un quarto di punto dei tassi di interesse da parte della Fed alla prossima riunione del 17 e 18 marzo. Secondo le attese degli analisti, il coronavirus potrebbe spingere la Fed a ridurre il costo del denaro di un altro quarto di punto in aprile: le chance che questo accada sono al 79%. Ci sono poi il 51% di chance di un ulteriore calo in giugno.