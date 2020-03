Tv, in crescita fatturato (+0,2%)

MILANO, 5 MAR - Nel 2018 il settore radiotelevisivo in Italia ha registrato un giro d'affari di 9 miliardi, in crescita dell'1,8% sul 2017. E' quanto emerge dal report sul settore radiotelevisivo realizzato dall'area studi di Mediobanca. L'incremento riguarda sia la Tv in chiaro (+0,4%), sia quella a pagamento (+2,9%) e, soprattutto, la radio (+6,7%). Invariato il peso sul Pil nazionale, pari allo 0,5%. In Europa il giro d'affari è pari a 100,3 miliardi nel 2018 (+2%). A crescere è soprattutto la TV a pagamento (+4,3%). I principali operatori televisivi italiani (Mediaset, Sky, Rai, Walt Disney, Discovery, Viacom, Fox Networks e La7) nel 2018 hanno fatturato 10 miliardi (+0,2%). Il gruppo Mediaset, unico broadcaster italiano che opera anche all'estero, si conferma primo operatore (3,4 miliardi, -6,5%) grazie ai ricavi ottenuti in Spagna (1 miliardo). Dall'analisi di Mediobanca emerge un calo della raccolta pubblicitaria per il settore radiotelevisivo mentre prosegue la crescita dei servizi via internet.