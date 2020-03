Borsa: Asia contrasta dopo Fed

MILANO, 4 MAR - Borse di Asia e Pacifico contrastate in scia al ribasso di Wall Street, malgrado il taglio dei tassi di interesse della Fed Usa per far fronte all'emergenza coronavirus e mentre Joe Biden vince le primarie democratiche in Texas. Tokyo segna un marginale +0,08%, Hong Kong un +0,03%. Più marcate Shanghai (+0,63%), Shenzhen (+0,36%). Vola Seul (+2,24%) dopo che il governo ha annunciato un pacchetto da quasi 10 miliardi di dollari per mitigare gli effetti del virus mentre Sydney lascia sul terreno l'1,71%. Prevista in positivo l'Europa con i listini che guardano alla riunione della Ecofin in teleconferenza al quale parteciperanno tutti e 27 i ministri delle Finanze europei, anche quelli che ancora non fanno parte dell'eurozona, per fare il punto sul coronavirus. Attesi poi gli indici pmi dei servizi di Francia, Germania e Europa ma anche il pil italiano. Dagli Usa sotto la lente l'indice Ism non manifatturiero e il dato sulle scorte di petrolio.