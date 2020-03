Borsa: Tokyo, apertura in calo (-0,90%)

TOKYO, 4 MAR - La Borsa di Tokyo inizia la seduta in negativo, seguendo la tendenza ribassista a Wall Street malgrado il taglio dei tassi di interesse della Federal Reserve - il primo dal 2008 - in una mossa di emergenza per far fronte al coronavirus. Il Nikkei segna una flessione dello 0,90% a quota 210.893,28, cedendo 189 punti. Sul mercato valutario lo yen continua la manovra di apprezzamento sul dollaro a 107,10 e sull'euro a 119,70.