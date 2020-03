Borsa: Milano avanza ancora, corre Poste

MILANO, 3 MAR - La Borsa di Milano (+2,5%) avanza ancora, in linea con gli altri listini europei. I listini del Vecchio continente attendono le mosse delle banche centrali per contrastare i danni del coronavirus sull'economia globale. A Piazza Affari corrono Poste (+4,7%) e Ubi banca (+4,2%). Prosegue in calo lo spread tra Btp e Bund che scende a 165 punti base con il rendimento del decennale italiano all'1,07%. Nel listino principale si mettono in mostra anche Diasorin, Buzzi e Stm (+4,2%), Leonardo (+4%). Bene il comparto bancario con Intesa Sanpaolo (+3,1%), Banco Bpm (+3,5%), con il nuovo piano industriale, Unicredit (+2,9%) e Mps (+2,5%). Andamento positivo anche per il settore del lusso con Ferragamo (+2,4%) e Moncler (+1,8%). In crescita il comparto dell'automotive dove avanzano Brembo (+5,8%), Fca (+2,9%), Ferrari e Cnh (+2,8%) e Pirelli (+1,3%).