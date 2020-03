Borsa:Europa tonica con listini oltre 2%

MILANO, 3 MAR - Borse europee toniche con tutti i listini che avanzano di oltre il 2%. I mercati attendono la riunione in teleconferenza tra i ministri delle Finanze del G7, alla quale prenderanno parte anche i governatori delle banche centrali per decidere le mosse per contrastare i danni all'economia globale. In rialzo Francoforte (+2,37%), Madrid (+2,34%), Parigi (+2,10%), Londra (+2,14%).