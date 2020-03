Coronavirus: V.Boccia, non bastano 3 mld

ROMA, 3 MAR - "Non bastano i 3,6 miliardi di sforamento, né basta una operazione sicuramente positiva di flessibilità, serve un'operazione straordinaria e choc nel mondo dell'economia". Così il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a Radio 24, sulle misure necessarie per fronteggiare l'impatto economico del coronavirus. "Bisogna partire da alcune priorità, lo sblocco delle infrastrutture italiane ed europee e la questione credito" per le imprese che avranno un calo di fatturato, ha detto, rimarcando che "occorre agire in chiave straordinaria". Boccia ha infatti rilanciato l'idea di un "piano straordinario" a livello europeo da 3.000 miliardi di investimenti in 10 anni, "finanziabili con eurobond". La risposta, ha insistito, deve essere "quantitativamente rilevante e temporalmente immediata. Il Paese deve difendere la sua dignità e la sua capacità di reazione".