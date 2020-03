Spread Btp-Bund apre sotto 170 punti

ROMA, 3 MAR - Apertura in calo per lo spread tra Btp e Bund. Il differenziale scende sotto i 170 punti base, a 169,5 dai 176 della chiusura di ieri, giornata contrassegnata da picchi sopra la soglia dei 180 punti. Il tasso di rendimento per il decennale italiano dell'1,08%.