Auto:mercato Italia -8,8% febbraio

TORINO, 02 MAR - Sono 162.793 le auto vendute in Italia a febbraio, l'8,8% in meno dello stesso mese dell'anno scorso. Nei primi due mesi del'anno sono state immatricolate 318.545 vetture, con un calo del 7,34% rispetto all'analogo periodo del 2019. I dati sono del ministero dei Trasporti. E Il gruppo Fca ha immatricolato a febbraio in Italia 41.300 auto, il 6,73% in meno dello stesso mese del 2019, con la quota che passa dal 24,8% al 25,37%. Nei primi due mesi dell'anno le vetture vendute dal gruppo sono 81.200, in calo del 3,44% rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso con la quota che sale dal 24,46% al 25,49%.