Borsa: Milano chiude in calo con banche

MILANO, 2 MAR - Piazza Affari apre la settimana in calo e fa eccezione rispetto alle altre Borse europee che recuperano nel finale di seduta chiudendo per buona parte in positivo con la teleconferenza dei ministri finanziari del G7 domani sul coronavirus a cui parteciperanno anche i governatori delle banche centrali. Il Ftse Mib, che è arrivato a cedere in corso di seduta anche oltre il 3%, alla fine lascia l'1,5% a 21.665 punti con l'indice sui livelli di inizio ottobre scorso. In un listino che dipende molto dalle banche le vendite si concentrano proprio su questo settore con Banco Bpm che lascia sul terreno il 6,28 alla vigilia del piano industriale. Vendite anche su Ubi (-5,43%), Bper (-5,39%) , Mps (-4,99%). Sul fronte opposto in evidenza Nexi (+1,87%) e buoni spunti dall'energia con Terna che guadagna l'1,37%. Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 176 punti base, dai 170 della chiusura di venerdì scorso, ma in calo rispetto ai 186,5 punti base di giornata che ha aggiornato i massimi da agosto.