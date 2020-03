Borsa: Europa in rosso, Milano -3,25%

MILANO, 2 MAR - Il Coronavirus tiene con il fiato sospeso le Borse europee tutte in rosso con l'indice d'area Stoxx 600 che cede un punto percentual4. A tirare giù i listini sono in particolare le vendite su compagnie aeree (-6,5%) bancari (-3%). Maglia nera è Milano con il Ftse Mib che lascia sul terreno 3,25 a 21.267 punti portandosi ai minimi da fine agosto. Sotto pressione tra i bancari, in particolare, Banco Bpm (-7,84%) alla vigilia del piano industriale. A seguire Bper (-6%), Ubi e Unicredit (-5,5%). Tra gli altri listini Londra oscilla sulla parità (+0,1%), Parigi perde lo 0,75%, Francoforte lo 0,83% e Madrid lo 0,78%. Sul fronte dei cambi l'euro prosegue in rialzo sul dollaro con la moneta unica scambiata a 1,1125 sul biglietto verde. Lo spread resta a 185 punti base e si conferma sui massimi da agosto scorso. Per quanto riguarda i prezzi del petrolio il wti resta in crescita sopra i 45,5 dollari.