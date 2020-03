Borsa: Tokyo, apertura in netto calo

TOKYO, 2 MAR - La Borsa di Tokyo apre la prima seduta della settimana in netto ribasso, in scia alla contrazione dell'attività manifatturiera in Cina a febbraio e ai sempre crescenti timori tra gli investitori di una diffusione globale del coronavirus. Il Nikkei cede l'1,36% a quota 20.856,39, con una perdita di 286 punti. Sul mercato dei cambi lo yen continua ad apprezzarsi sul dollaro a 107,80 e sull'euro poco sopra 119.