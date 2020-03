Air Italy: lavoratori in aeroporto Olbia

OLBIA, 1 MAR - "Airport Run", la manifestazione podistica non agonistica in scena oggi sulla pista dell'aeroporto Costa Smeralda di Olbia chiuso per lavori di adeguamento sino al 13 marzo, è stata anche l'occasione per rilanciare la vertenza dei lavoratori di Air Italy, la compagnia aerea che è stata messa in liquidazione in bonis. Al termine del lungo serpentone di agonisti e appassionati che si sono presentati ai nastri di partenza della prima gara di atletica mai disputata in Italia su una pista aeroportuale, una delegazione di dipendenti del vettore, che storicamente ha base proprio nello scalo olbiese, hanno sfilato dietro un grande striscione con l'hastag #salviamoairitaly. "La nostra gara è ben più impegnativa e deve essere la gara di tutti", hanno detto con metafora sportiva i lavoratori, ricordando ai presenti che "quella per salvare i posti di lavoro e la compagnia è una corsa contro il tempo".