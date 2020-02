Borsa: Europa lima calo ma resta pesante

MILANO, 28 FEB - Le Borse europee riducono lievemente il calo ma restano pesanti, con i timori degli investitori per l'impatto sull'economia globale con il propagarsi del contagio da coronavirus. I listini si sono allineati con l'indice stoxx 600 che cede il 2,7%. In rosso Francoforte (-2,9%), Londra e Milano (-2,7%), Parigi e Madrid (-2,4%). In forte calo il comparto azionario dell'hi-tech (-3,1%) e le utility (-2,8%). A Piazza Affari prosegue in profondo rosso Atlantia (-5,5%) ed i titoli del comparto bancario.