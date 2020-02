Patuanelli,vari soggetti vicini Alitalia

ROMA, 28 FEB - Il bando di cessione di Alitalia per le offerte non vincolanti "verrà pubblicato nelle prossime ore, credo ci sia una interlocuzione aperta con diversi soggetti che si sono avvicinati in queste ore". Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico, Stefano Pautuanelli, a UnoMattina. "Confido in una soluzione positiva", ha aggiunto, anche se l'emergenza coronavirus "incide fortemente sulla vendita dei biglietti" e "non agevola certamente il cammino del commissario Leogrande". Ieri la compagnia ha annunciato la richiesta di cassa integrazione per sette mesi per poco meno di 4.000 dipendenti, adducendo tra le motivazioni anche l'impatto del coronavirus.