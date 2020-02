Borsa: Milano chiude a -2,66%

MILANO, 27 FEB - Piazza Affari chiude in forte calo. Il Ftse Mib lascia il 2,66% a 22.799 punti. L'indice è sui minimi da inizio dicembre dello scorso anno. Piazza Affari, con l'effetto Coronavirus, manda in fumo 14 miliardi di euro a fronte di una capitalizzazione di oltre 524 miliardi di euro. Il Ftse Mib è sui minimi di dicembre dello scorso anno. Tra i peggiori Stm (-6,86%), Juve (-6,08%), Azimut (-5,20%) con le banche che lasciano sul terreno in media oltre 4 punti percentuali. Lo spread tra Btp e Bund chiude sopra la soglia dei 160 punti base, a 161,7, contro i 150 della chiusura di ieri. Nel corso della seduta il differenziale si è ampliato fino a 166 punti base, livelli già riagganciati a gennaio scorso. Il rendimento del titolo decennale italiano risale all'1,07%.