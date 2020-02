Fca: Gorlier, incentivi per e-car

POMIGLIANO D'ARCO (NAPOLI), 25 FEB - Per favorire il drastico aumento del numero di auto elettriche o ibride servono "politiche pubbliche che ne accompagnino l'introduzione sul mercato". Lo ha detto il Ceo Emea Region di Fca, Pietro Gorlier, aggiungendo che sarebbe necessario agire "su due leve: il sostegno alla domanda di mercato sia sostenendo la rottamazione dei veicoli ante Euro 4 per sollecitare il rinnovo del parco circolante, sia riducendo i costi di ricarica pubblica o private, in modo da rendere competitivo il costo totale di Possesso del veicolo elettrico". Gorlier ha quindi annunciato che la nuova Alfa Romeo Tonale andrà in produzione a Pomigliano nella seconda metà del 2021. "Qui sono già stati avviati i lavori di ristrutturazione per accogliere la produzione - ha aggiunto - a cominciare dal reparto di verniciatura, per investimenti di circa un miliardo di euro dei cinque previsti in Italia".