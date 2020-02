Stop trasporto aereo differito al 2/4

ROMA, 24 FEB - Lo sciopero del trasporto aereo che era previsto per domani è stato differito al 2 aprile 2020. Lo comunicano i sindacati del settore dopo che la Commissione di Garanzia sugli scioperi aveva invitato oggi a non effettuare astensioni collettive dal 25 febbraio al 31 marzo 2020 al fine di evitare ulteriore aggravio alle Istituzioni coinvolte nell'attività di prevenzione e contenimento della diffusione del coronavirus. I voli in calendario martedì 25 viaggeranno quindi regolarmente.