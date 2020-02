Coronavirus, stop tasse nelle zone rosse

ROMA, 24 FEB - E' al lavoro al Mef una task force interna istituita per monitorare l'impatto del Coronavirus sull'economia e approntare le misure necessarie. La task force guidata dal ministro Roberto Gualtieri, dicono fonti del Mef, sta predisponendo un decreto ministeriale per la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari negli 11 Comuni della 'zona rossa'. Il decreto ministeriale è alla firma del ministro Gualtieri e verrà emanato nel corso della giornata odierna. Poi ci sarà un decreto con altre misure per le imprese.