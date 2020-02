Fincantieri-Stx:Patuanelli,bene fusione

TRIESTE, 21 FEB - "La fusione con Stx-Chantiers de l'Atlantique, è giusta ma Fincantieri deve avere la capacità di portare a un livello più alto tutte le imprese della filiera e dei suoi fornitori". Lo ha detto il ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, oggi a Trieste a margine di un incontro. Questa mattina da Padova il responsabile dello Sviluppo economico aveva sottolineato la "necessità" della fusione, per meglio rispondere alle sfide che l'economia mondiale sta attraversando. "Tra la guerra dei dazi imposta dall'America e l'espansionismo economico della Cina - aveva detto - solo se si risponde come sistema economico europeo si ha qualche speranza. Sull'impatto economico del Coronavirus sulle imprese italiane dal capoluogo giuliano Patuanelli rassicura: "con il ministro Gualtieri stiamo trovando le risorse per dare un po' di ossigeno e di sostegno alle imprese italiane". Infine la vertenza Alitalia promette, incontreremo i sindacati entro fine febbraio. Una volta predisposto il bando".