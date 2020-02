Expo2020 spinta nonostante Coronavirus

MILANO, 21 FEB - Expo 2020 Dubai è la prima Esposizione Universale della storia a svolgersi nel mondo arabo. Nel mezzo dell'emergenza coronavirus "diventerà un'occasione pressochè unica per cercare di recuperare le posizioni perdute a causa delle turbolenze da epidemia". E' la prospettiva disegnata dal professore della School of Management del Politecnico di Milano Lucio Lamberti che insieme alla professoressa Lucia Tajoli ha condotto una ricerca sugli impatti economici potenziali della partecipazione quando nessuno avrebbe potuto prevedere gli effetti derivanti dai timori di un'epidemia globale. Due anni fa avevano calcolato un impatto di circa 2 miliardi di euro e ora sottolineano che "il sistema Italia deve cercare di valorizzare, con un intervento ancora più forte, gli effetti e le ricadute economiche positive per il nostro Paese di questo evento".