Borsa: Milano chiude in calo -1,5%

MILANO, 20 FEB - La Borsa di Milano chiude in calo dell'1,56% a 25.080 punti. In un listino dove prevalgono gli ordini in vendita si è messa in evidenza Tenaris (+3,7%). Prese di profitto su Ubi (-2,15% a 4,2 euro) e Intesa Sanpaolo (-2,05% a 2,55 euro). E tonfo per Unicredit (-2,9%).