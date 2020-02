Imprese: premio per innovazione all'ANSA

PALERMO, 19 FEB - Un riconoscimento per l'innovazione all'agenzia ANSA è stato consegnato stamane, nella sede di Sicindustria Palermo, nell'ambito di "Open - Break the chain". Un appuntamento - organizzato con Confindustria e HP - per premiare 26 imprese di diversi settori, dal turismo all'enogastronomia, passando per l'Ict, la moda, la salute. Il premio è stato consegnato all'ANSA dal vicepresidente vicario di Sicindustria Alessandro Albanese, il quale ha sottolineato come nel linguaggio comune la notizia attendibile venga ormai identificata con il nome dell'agenzia. "Dire è 'arrivata un'Ansa' parlando della notizia è l'esempio migliore di come un prodotto riesca a identificarsi completamente con il nome dell'azienda". Il riconoscimento è stato ritirato dal vice direttore generale dell'ANSA Andrea Fossati, che ha evidenziato l'impegno dell'agenzia nell'innovazione, anche attraverso la produzione di canali verticali che si occupano di industria, nuove tecnologie e di sostenibilità.