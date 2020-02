Borsa: Milano +0,9%, sprint Pirelli

MILANO, 19 FEB - Piazza Affari accelera (Ftse Mib +0,9%), pur con lo spread in rialzo a 134 punti, spinta da Pirelli (+3%), dopo i preliminari e il piano al 2022. Sale Prysmian (+3,3%), con le stime degli analisti sui conti, mentre Moncler (+3,24%) recupera terreno dopo il calo della vigilia. Bene Stm (+2,4%) in linea con i rivali europei, con gli analisti convinti che il taglio delle stime di Apple sia solo temporaneo. Tiene Intesa (+0,56%) sulla scia dell'Ops su Ubi (-0,5%), colpita da realizzi dopo il rally della vigilia. Giù Bper (-1,4%), che rileverà sportelli in eccesso da Ubi, mentre a Unipol (+0,8%) andrà il polo assicurativo. In rialzo Banco Bpm (+1,58%) e soprattutto Mps (+5,76%), la cui cessione di sofferenze, secondo il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, avverrà "nei tempi previsti". Occhi su Nexi (+2,1%), sull'onda lunga delle raccomandazioni degli analisti di Citi, bene Saipem (+1%), cauta Eni (+0,08%), riduce il calo Campari (-3%), le cui vendite hanno deluso gli analisti di Deutsche Bank.