Borsa:Europa allunga passo, Milano +0,7%

MILANO, 19 FEB - Allungano il passo le principali borse europee guidate da Londra (+0,9%), dopo dati sull'inflazione più alti delle stime degli analisti. Seguono Parigi e Madrid (+0,75% entrambe), Milano (+0,7%) e Francoforte (+0,45%). Positivi i futures Usa in attesa delle richieste di mutui Usa e dei nuovi permessi edilizi, mentre in serata la Fed che diffonde i verbali del comitato federale dello scorso 28 gennaio. In luce Pirelli (+4% dopo i preliminari e il piano al 2022, seguita da Asm (+2,5%), Stm (+2%) e Dialog Semiconductor (+2,2%), nonostante il taglio delle stime di Apple, ritenuto temporaneo dagli analisti. Acquisti su Mps (+5,23%), che cederà gli Npl "nei tempi previsti" secondo il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. Tiene Intesa (+0,56%) dopo l'offerta su Ubi (-0,35%), mentre scivola Bper (-1). Sprint di Puma (+7,85%), dopo i conti, e il gestore Man Group (+7,3%), spinto dagli analisti finanziari. Giù Campari (-2,78%).