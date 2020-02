Borsa: Europa in rialzo, Milano +0,5%

MILANO, 19 FEB - Si confermano positive le principali borse europee a partire da Londra (+0,82%). Seguono gli altri listini, con Milano (+0,5%) in lieve vantaggio su Francoforte, Parigi e Madrid, che salgono tutte dello 0,4%. Positivi i futures Usa in attesa delle richieste di mutui Usa e dei nuovi permessi edilizi, con la Fed che diffonde i verbali dell'ultimo comitato federale del 28/29 gennaio scorso. In luce i produttori di semiconduttori da Stm (+2,8%) a Dialog (+2,2%) e Infineon (+1,7%), nonostante il taglio delle stime trimestrali di Apple, ritenuto pero temporaneo dagli analisti finanziari. Acquisti sui bancari Hsbc (+2,54%), che rimbalza rispetto alla chiusura ad Hong Kong (-1,3%) e Barclays (+1,49%), mentre i protagonisti del risiko italiano si muovono con cautela. Intesa sale dello 0,4%, Ubi (-0,12%) appare poco mossa, mentre Bper (-2,13%) ha ripreso a scendere dopo un primo rimbalzo in apertura.