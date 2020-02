Borsa: Asia contrastata, Tokyo +0,89%

MILANO, 19 FEB - Borse orientali a due velocità, con Tokyo (+0,89%) in allungo insieme a Taiwan (+0,94%). Poco mossa Seul (+0,07%), bene Sidney (+0,43%) a differenza di Shanghai (-0,37%) e Shenzhen (-0,54%). Cauto rialzo per Hong Kong (+0,35%), ancora aperta insieme a Mumbai (+0,8%). Positivi i futures sull'Europa e su Wall Street. In arrivo dall'Ue la produzione edile trimestrale, ma gli occhi sono puntati Oltreoceano, con la nuova tornata delle primarie democratiche a Las Vegas, le concessioni edilizie americane e la diffusione dei verbali dell'ultimo Fomc della Fed. Il calo dello yen sul dollaro ha spinto sulla piazza nipponica i titoli dei grandi esportatori, dal produttore di wafer di silicio Sumco (+4,12%) al tecnologico Advantest (+4,07%). In luce Olympus (+3,55%), Fujitsu (+2,67%), che ha vinto una licenza per il 5G. Sprint del colosso alimentare Nisshin Seifun (+4,47%) spinto dalla raccomandazione di acquisto di Nomura, che ha alzato anche il prezzo obiettivo.