Ferrero: fatturato sale a 11,4 miliardi

TORINO, 18 FEB - Crescono i ricavi del gruppo Ferrero grazie a Nutella, Ferrero Rocher e Kinder Bueno, ma anche ai prodotti freschi e a quelli da ricorrenza: il fatturato consolidato del gruppo - costituito da 104 società e 31 stabilimenti produttivi - ha raggiunto gli 11,4 miliardi di euro, con un incremento del 6,2% rispetto all'anno precedente. A trainare le vendite nell'esercizio chiuso al 31 agosto 2019 sono stati i mercati di Germania, Francia e Usa. Il Gruppo Ferrero ha continuato anche quest'anno "a investire nel miglioramento e nell'ampliamento di stabilimenti, impianti e attrezzature - spiega in una nota l'azienda - in linea con i propri impegni imprenditoriali e sociali, e in costante applicazione delle proprie strategie aziendali. Queste hanno portato a miglioramenti continui nella qualità e nella competitività del portafoglio prodotti, prestando particolare attenzione alla freschezza del prodotto, alla sicurezza alimentare e all'ambiente, temi su cui il Gruppo Ferrero è fortemente impegnato".