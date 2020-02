Coronavirus: fiducia Zew crolla a 8,7

ROMA, 18 FEB - L'indice Zew che misura la fiducia degli investitori in Germania è crollato a 8,7 punti a febbraio da 26,7 di gennaio. Il dato è nettamente inferiore alle attese degli analisti che in media puntavano su un calo a 21,5, e riflette le crescenti preoccupazioni per l'impatto del Coronavirus sull'economia e il commercio globale. Ieri un report degli analisti di Nomura ha indicato nell'Italia e nella Germania i Paesi dell'area euro potenzialmente più colpiti dalle conseguenze del diffondersi del virus.