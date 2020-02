PECHINO, 18 FEB - Moody's taglia le stime sul Pil della Cina per l'anno in corso dal 5,8% al 5,2% a causa delle turbolenze create dall'epidemia del coronavirus. L'agenzia di valutazione ha messo in guardia anche che gli effetti della situazione si ripercuoteranno soprattutto in tutta l'Asia.