Borsa:Milano +0,1%,brilla Ubi con Intesa

MILANO, 18 FEB - Avvio di seduta di corsa per Piazza Affari con l'ops di Intesa su Ubi che scalda il listino. Il Ftse Mib guadagna fino ad oltre l'1% per poi appiattirsi +0,12% a 25.170 punti ancora sui massimi dall'ottobre 2008. Ubi guadagna il 25,18% a 4,34 euro sopra l'offerta promossa da ca' de Sass che guadagna il 2,28%. Sotto pressione invece Bper che, nell'ambito dell'operazione, si è impegnata a rilevare fino a 500 filiali. Tra stop & go il titolo in asta lascia fino al 5,8%. Unipol che si prenderà la parte assicurativa sale dell'1,86%. Su Banco Bpm (+5,6%), Popolare di Sondrio (+6,4%). Tra gli altri titoli in calo Stm (-3,44%), Pirelli (-2%) alla vigilia del piano. Lo spread tra btp e bund è in area 131 punti base.