Borsa: Asia in calo in scia Apple

MILANO, 18 FEB - Seduta in calo per le Borse in Asia, con i futures e le obbligazioni statunitensi in ribasso dopo che Apple ha dichiarato che le vendite trimestrali non rispetteranno le previsioni, accusando il colpo del coronavirus. Tokyo ha perso l'1,4%, Seul l'1,4%, Hong Kong l'1,4% con i fornitori di Apple tra cui TDK (-4,22%) e Tokyo Electron (-4,76%) crollati. Sydney ha contenuto il calo allo 0,16%; Shanghai ha tenuto (+0,05%), Shenzhen (+1,12%).