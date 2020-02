Borsa: Europa prosegue positiva

MILANO, 17 FEB - Le Borse europee proseguono in terreno positivo con la decisione della banca centrale cinese di immettere liquidità sui mercati per 100 miliardi di yuan per far fronte ai danni provocati dal coronavirus. I listini del Vecchio continente, orfani di Wall Street chiusa per festività, si muovono in scia con i rialzi dei listini cinesi. Stabile l'euro sul dollaro a 1,0840 a Londra. Avanzano Londra (+0,2%) e Francoforte (+0,1%). Piatte Parigi (+0,04%) e Madrid (+0,03%). In Europa si mette in mostra il comparto dell'auto (+1,5%) con Daimler e Volkswagen (+1,6%), Peugeot (+1,5%) mentre è in rosso Renault (-1,3%). Bene anche il comparto energetico (+0,4%) e le banche (+0,3%). Tra gli istituti di credito si mettono in mostra Barclays (+1,5%), Credit Agricole (+1%) e Bnp Paribas (+0,5%). In calo il comparto farmaceutico (-0,2%) e l'hi-tech (-0,1%).