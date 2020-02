Borsa: Milano avanza con banche

MILANO, 17 FEB - La Borsa di Milano (+0,46%) avanza con le banche, in scia con gli altri listini del Vecchio continente. A Piazza Affari bene Ubi (+1,8%) in attesa del nuovo piano che sarà presentato in mattinata. Resta stabile lo spread tra Btp e Bund a 131 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,92%. Tra le banche in rialzo anche Mps (+1,6%), Unicredit (+0,8%), Intesa (+0,4%), Bper e Banco (+0,3%). Seduta in positivo per il comparto dell'automotive con Pirelli (+2), Fca (+1,2%), Ferrari (+0,7%) e Cnh (+0,6%). In rialzo il comparto energetico con Eni (+0,6%), dopo la nuova scoperta in Messico, Saipem (+0,2%) e Tenaris (+0,1%). Seduta in calo per Campari (-0,7%), Leonardo (-0,6%). Deboli A2a, Mediobanca e Snam (-0,1%).