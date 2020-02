De Micheli, divieti tir contro norme Ue

BOLZANO, 14 FEB - "Sulla questione dei divieti tir in Austria la posizione italiana è di ferma contrarietà rispetto alle scelte unilaterali che il Tirolo ha preso in merito al transito delle merci italiane". Lo ha detto la ministra Paola De Micheli dopo un incontro con la commissaria Ue Adina Valean al cantiere del Tunnel del Brennero a Fortezza. "Ho chiesto alla commissaria - ha aggiunto - di interrompere queste misure per aprire un tavolo di discussione e per trovare delle misure realizzabili. I divieti vanno contro le norme europee". "Il Tunnel del Brennero è un progetto interamente europeo che inciderà molto sull'ambiente e sul clima perché ci permetterà di spostare il traffico delle merci dalla gomma alla rotaia". Lo ha detto la commissaria Ue. "In merito ai problemi con i divieti di transito dei tir ho cercato di facilitare il dialogo. Io non posso imporre una soluzione, posso solo aiutare a trovarne una", ha aggiunto Valean.