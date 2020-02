Air Italy, in arrivo licenziamenti

CAGLIARI, 14 FEB - Licenziamento per tutti i 1.450 dipendenti Air Italy. La notizia filtrata dai sindacati dopo la call conference tra Olbia e Malpensa in cui i liquidatori hanno confermato ai dirigenti aziendali la messa in liquidazione della società illustrando i passaggi successivi. Già dalle prossime settimane, quindi, partiranno le lettere di licenziamento in diversi step. La società fa sapere in una nota ufficiale che "i liquidatori hanno illustrato ai dipendenti la possibile evoluzione della procedura di liquidazione, confermando l'intenzione di adottare tutte le misure possibili di sostegno al reddito, compatibili a norma di legge con la procedura di liquidazione stessa. Verranno prese in considerazione tutte le possibilità di cessione di rami d'azienda che comprendano il possibile mantenimento di tutti o di parte dei posti di lavoro".