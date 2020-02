Borsa: Europa rimbalza, Milano +0,05%

MILANO, 14 FEB - Rimbalzano le borse europee dopo il calo dovuto al Pil della Germania e dell'Ue nel 4/o trimestre. Positivi i futures Usa in attesa di numerosi dati, dai prezzi delle importazioni e delle esportazioni alle vendite al dettaglio di gennaio, dalla produzione industriale alle scorte delle società, fino agli indici che misurano la fiducia dei consumatori dell'Università del Michigan. Madrid (+0,43%) è la migliore, seguita da Francoforte (+0,21%) e Milano (+0,05%). In parità Londra, debole Parigi (-0,15%). Rimbalzano i produttori di pneumatici Continental (+1,37%) e Pirelli (+1,35%) insieme a Renault (+1,22%), dopo un primo scivolone per i conti. Il Gruppo ha poi annunciato cessioni e tagli ai costi per 2 miliardi. Contrastati i bancari, con Rbs (-8,3%) a seguito dei conti, mentre prosegue la corsa di Commerzbank (+3,47%) dopo il rally della vigilia a seguito dei conti. Il rialzo dello spread a 131 punti penalizza Unicredit (-0,83%), Ubi (-0,8%) e Intesa (-0,48%).