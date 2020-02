Borsa: Europa debole dopo Pil Germania

MILANO, 14 FEB - Le Borse europee proseguono la seduta con un andamento debole, dopo i dati sul Pil della Germania che vedono crescita zero nel quarto trimestre. Tra gli investitori restano i timori per l'impatto del coronavirus sull'economia globale. L'euro sul dollaro resta stabile a 1,0842 a Londra. In calo Londra (-0,2%) e Parigi (-0,1%). Piatta Francoforte (+0,01%) mentre è in rialzo Madrid (+0,3%). Nel Vecchio continente si mettono in mostra il comparto immobiliare (+0,8%) e le Tlc (+0,4%). Bene anche l'energia (+0,2%), con il prezzo del petrolio in rialzo a 51,8 dollari al barile. In lieve calo le banche (-0,2%) con Credit Agricole (-1%), nel giorno dei risultati finanziari positivi e l'aumento della cedola. Bene il settore delle auto (+0,4%) con Peugeot (+1,1%), Daimler (+0,9%), Volkswagen (+0,2%) mentre è in calo Renault (-3,6%), dopo i conti che hanno visto l'azzeramento dell'utile e il taglio della cedola.