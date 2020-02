Auchan-Conad: chiesta cig per 5.300

CAGLIARI, 13 FEB - Colpo a sorpresa, "una doccia fredda per i sindacati", nel passaggio degli ipermercati da Auchan a Conad. Dal gruppo Margherita arriva la richiesta di cassa integrazione per il 60% della forza lavoro, 5.323 dipendenti su un totale nazionale di 8.873. E' quanto emerge dalla comunicazione che il gruppo ha inviato a sindacati e ministero del Lavoro. "Segnali preoccupanti - dice all'ANSA Cristiano Ardau (UilTucs) in vista dell'incontro di domani a Roma - speriamo solo che si tratti di un passaggio per il rilancio e non dell'anticamera del licenziamento. "Si stanno delineando i negozi che passeranno dalla rete Auchan a Conad o ad altri e la richiesta di cig è per dare continuità di reddito nei periodi di ristrutturazione dei negozi, ovvero di cambio insegne e di layout interno". Lo fa sapere Margherita distribuzione a proposito della comunicazione che il gruppo ha inviato a sindacati e ministero del lavoro.