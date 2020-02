Borsa Tokyo apre in lieve rialzo, +0,24%

TOKYO, 12 FEB - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi in leggero aumento dopo la giornata di festività di ieri, sostenuta dall'andamento rialzista a Wall Street e in attesa di ulteriori riscontri dalle iniziative dei governi per fronteggiare l'emergenza del coronavirus cinese. Il Nikkei guadagna lo 0,24% a quota 23.743,51, aggiungendo 57 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si mantiene stabile sul dollaro a 109,80, e poco sotto un valore di 120 sull'euro.